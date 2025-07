Kalkulator punktów do liceum i technikum. Jak liczyć punkty do szkoły ponadpodstawowej 2025/2026?

Spis treści

Jak liczyć punkty do liceum i technikum?

Każdy uczeń, który kończy szkołę podstawową i aplikuje do liceum, technikum czy szkoły branżowej, może zdobyć maksymalnie 200 punktów. Połowa tej puli to wynik egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa to punkty za oceny i dodatkową aktywność.

Oto jak liczyć punkty krok po kroku:

Punkty za egzamin ósmoklasisty:

język polski – wynik procentowy x 0,35 (max. 35 pkt)

matematyka – wynik procentowy x 0,35 (max. 35 pkt)

język obcy – wynik procentowy x 0,3 (max. 30 pkt)

Łącznie z egzaminu można uzyskać do 100 punktów.

Punkty za oceny na świadectwie (język polski, matematyka i dwa przedmioty wybrane przez szkołę):

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

Dodatkowe punkty:

świadectwo z wyróżnieniem („z paskiem”) – 7 punktów

wolontariat – 3 punkty

szczególne osiągnięcia (np. konkursy, zawody sportowe, olimpiady) – maks. 18 punktów

Dlaczego warto korzystać z kalkulatora punktów do liceum i technikum?

Kalkulator punktów do liceum i technikum to proste narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, ile punktów możesz zdobyć. Dzięki niemu łatwiej ocenisz swoje szanse w rekrutacji do wybranej szkoły, porównasz wyniki z progami punktowymi z ubiegłych lat i lepiej zaplanujesz wybór placówki.

Pamiętaj: każda szkoła ustala własne progi punktowe, dlatego warto je sprawdzić przed złożeniem dokumentów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 poznamy w piątek, 4 lipca – to ważny moment, by zaktualizować swoje obliczenia w kalkulatorze punktów do liceum i technikum.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), wyniki są już dostępne na indywidualnych kontach uczniów. CKE ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 4 lipca 2025 roku (piątek). Zgodnie z harmonogramem, absolwenci szkół podstawowych będą mogli poznać swoje wyniki już od godziny 8:30 rano. To ważna data dla tysięcy uczniów, którzy w maju przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.