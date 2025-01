i Autor: Ania Kisiel/Super Express

Kamienice w bydgoskim Śródmieściu odzyskały utracony blask! Tak teraz wyglądają [WIDEO]

Bydgoskie Śródmieście w ostatnich latach zmieniło się nie do poznania. Wiele zabytkowych kamienic przeszło gruntowną modernizację. Odnowione zostały zarówno miejskie budynki, jak i obiekty należące do prywatnych właścicieli. Stare Miasto w Bydgoszczy sukcesywnie odzyskuje dawny blask. Wszystko za sprawą setek kamienic, które zostały odnowione w ostatnich kilku latach. Większość z nich to budynki wybudowane na przełomie przełomie XIX i XX wieku. Zajrzeliśmy, jak wyglądają kamienice, które były remontowane w 2024 roku.

Elewację frontową klasycyzującej kamienicy zdobią między innymi gzymsy, naczółki i boniowanie na wysokości parteru. i Autor: Anna Kisiel/Super Express Wypiękniał także piętrowy budynek z nieużytkowym poddaszem przy ul. Pomorskiej 63. Kamienica została wybudowana najprawdopodobniej pod koniec XIX wieku. Elewacja jest zdobiona gzymsami i opaskami okiennymi, które po remoncie wypiękniały. Zachowały się również oryginalne drzwi wejściowe z naświetlem. i Autor: AGO Gruntowny remont przeszła również elewacja kamienicy przy ul. Świętojańskiej 17, której budowa zakończyła się prawdopodobnie w 1912 roku. Na wysokości pierwszego i drugiego piętra, w środkowej części budynku, wkomponowano balkony z kutymi balustradami. Kamienica pełni funkcję mieszkalną. Parter jest boniowany. Elewację zdobią też m.in. gzymsy, opaski okienne, naczółki okienne oraz płyciny. i Autor: Anna Kisiel/Super Express W ubiegłym roku odnowiona została też kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, wzniesiona w 1905 roku. 3-piętrowy budynek z poddaszem po remoncie zachwyca swoim wyglądem. Secesyjny wystrój elewacji podkreślają subtelne zdobienia w górnej partii budynku, doskonale dobrane balustrady oraz zróżnicowane otwory okienne. Charakterystycznym elementem kamienicy są balkony na wysokości pierwszego i drugiego piętra. Poddasze budynku doświetlają lukarny. Po remoncie kamienica utrzymana jest w stonowanej beżowo-oliwkowej kolorystyce. i Autor: Anna Kisiel/Super Express Dawny blask odzyskała narożna kamienica przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Chocimskiej. Budynek wzniesiono w latach 1885-1888 dla kupca i restauratora Reinholda Zschiesche. Kamienica przy ul. Chocimskiej 1 prezentuje formy architektury eklektycznej. Narożnik jest zaakcentowany dwukondygnacyjnym wykuszem. Od strony ul. Gdańskiej na wysokości pierwszego i drugiego piętra wkomponowano balkony. Lukarny pozwoliły nadać poddaszu użytkowy charakter. Elewację zdobią m.in. gzymsy, naczółki okienne, tralki, półkolumny, a także boniowanie. Kamienicę zaprojektował Józef Święcicki, znakomity budowniczy, który był związany z Bydgoszczą przez całe życie. i Autor: Anna Kisiel/Super Express Odnowioną fasadą zachwyca również narożny budynek u zbiegu ulic Chodkiewicza i 20 stycznia 1920 roku. Wejścia zlokalizowane od strony dwóch ulic posiadają osobne adresy - Chodkiewicza 14 oraz 20 stycznia 1920 roku 26. Elewacja z secesyjnymi detalami podkreśla piękno śródmiejskiej architektury z początku XX wieku. Dwupiętrowy budynek z poddaszem powstał około 1907 roku. Bryłę budynku urozmaicają ryzality zwieńczone balkonami oraz tarasy z kutymi balustradami. Kamienica eksponuje detale w stylu secesyjnym z rozetami i sztukateriami. Szczyty znajdujące się nad ryzalitami zdobią płaskorzeźby z motywami roślinnymi i kobiecą głową. Secesyjne wzory wypełniają też płyciny podokienne oraz otaczają naświetle nad głównym wejściem. Charakterystycznym elementem dla budynków w tej części miasta jest również przedogród. i Autor: Anna Kisiel/Super Express W ubiegłym roku wyremontowana została kamienica przy ul. 20 stycznia 1920 roku 39. Modernistyczny budynek wzniesiono w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a do użytku został oddany w 1937 roku. Kamienica liczy cztery kondygnacje i poddasze, a wejście znajduje się w skrajnej części budynku. Klatkę schodową doświetlają duże okna wkomponowane w zaokrąglony narożnik przy wnęce. Po remoncie budynek utrzymany jest w beżowo-białej kolorystyce. i Autor: Anna Kisiel/Super Express W minionym roku odnowione zostały także elewacje kilku innych kamienic, m.in. przy ul. Podgórnej 7, Farnej 6, Focha 4, Gdańskiej 69 i 129 oraz Bocianowo 24. Każdego roku Bydgoszcz przeznacza pół miliona złotych na dotacje z Bydgoskiego Programu Wsparcia Renowacji Zabytków. Dzięki miejskiemu dofinasowaniu w ubiegłym roku wypiękniało kilka obiektów należących do prywatnych właścicieli. Odnowione zostały m.in. fasady kamienic przy ul. Cieszkowskiego 3, Jagiellońskiej 24 i Wiatrakowej 10.