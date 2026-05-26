Kiedy jest Dzień Ojca 2026? Sprawdź datę i pomysły na prezent dla taty!

Kiedy wypada Dzień Ojca 2026?

Dzień Ojca 2026 w Polsce obchodzimy we wtorek, 23 czerwca. Data tego święta jest stała, dlatego każdego roku przypada dokładnie tego samego dnia. Choć Dzień Ojca nie jest dniem wolnym od pracy, dla wielu rodzin to ważna okazja do wspólnego spędzenia czasu. Część osób organizuje rodzinny obiad, inni wybierają wspólny spacer, grill lub drobny upominek i życzenia.

Skąd wzięło się święto Dnia Ojca?

Dzień Ojca obchodzony jest w wielu krajach świata, jednak w różnych terminach. W Polsce święto to funkcjonuje od 1965 roku i od początku przypada właśnie 23 czerwca. To dzień, który ma przypominać o roli ojców w życiu rodzinnym oraz podkreślać znaczenie relacji między rodzicami a dziećmi. Z roku na rok Dzień Ojca staje się coraz bardziej popularny i obchodzony równie uroczyście jak Dzień Matki.

Co kupić na Dzień Ojca 2026?

Wybór prezentu dla taty często zależy od jego charakteru, zainteresowań i stylu życia. Wcale nie trzeba wydawać fortuny, by sprawić radość. Wielu ojców najbardziej docenia samą pamięć i wspólnie spędzony czas. Dużą popularnością cieszą się klasyczne prezenty, takie jak perfumy, elegancki portfel czy praktyczny zegarek. Często wybierane są także kubki z zabawnymi napisami, koszulki lub zestawy ulubionej kawy i herbaty. To uniwersalne upominki, które sprawdzają się niemal zawsze.

Jeśli tata lubi majsterkować, dobrym pomysłem mogą być praktyczne akcesoria do garażu lub warsztatu. Narzędzia, organizery czy drobny sprzęt techniczny to prezenty, które wielu ojców wykorzystuje na co dzień.

Coraz więcej osób stawia również na prezenty związane z hobby i aktywnością. Tacie, który interesuje się sportem, można podarować smartwatch, słuchawki sportowe albo voucher na wyjątkowe przeżycie, na przykład jazdę sportowym samochodem czy bilety na wydarzenie sportowe.

Personalizowane prezenty wciąż modne

Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się także personalizowane prezenty na Dzień Ojca. Album ze wspólnymi zdjęciami, grawerowany brelok czy własnoręcznie przygotowana kartka mają wyjątkową wartość sentymentalną. Takie prezenty często stają się pamiątką na długie lata i pokazują, że w przygotowanie upominku włożono serce oraz zaangażowanie.