Koniec nocnego alkoholu w Bydgoszczy! Sklepy zamknięte od 23:00 do rana

Podczas środowej (29 października) sesji Rady Miasta Bydgoszczy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu poza miejscem spożycia. Ograniczenie będzie obowiązywać od 1 lutego 2026 roku na terenie całego miasta w godzinach od 23:00 do 6:00.

Uchwała ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych związanych ze spożywaniem alkoholu w porze nocnej, w tym zakłócania porządku publicznego, hałasu, zaśmiecania przestrzeni miejskiej oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zobacz: Sprawa śmierci 19-letniej Karoliny wyjaśniona po 23 latach. To kolejna ofiara "Bestii z Chełmży"!

– Decyzją radnych Miasta Bydgoszczy z 29 września 2021 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży – przypomina urząd miasta. – Według statystyk Straży Miejskiej w Bydgoszczy spowodowało to spadek zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu, zakłócania porządku przy placówkach monopolowych, sprzedaży nieletnim, pomocy nietrzeźwym oraz zakłócania spokoju nocnego. W rejonie ulic Magdzińskiego i Stary Rynek był to spadek sześciokrotny w roku 2024 w porównaniu do 2021 roku.

Rozwiązania zawarte w uchwale zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendanta Miejskiego Policji. Uchwała uwzględnia także założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023–2025.

Decyzja radnych spotkała się z poparciem mieszkańców, którzy od lat postulowali wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu, licząc na poprawę bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej.