"Super Express" po raz kolejny rozmawiał z najsłuszniejszym polskim jasnowidzem. Nasz dziennikarz zapytał Krzysztofa Jackowskiego, co się wydarzy na linii Andrzej Duda - Donald Tusk. Jasnowidz z Człuchowa nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące będą dla obu panów pełne zgrzytów i napięć. Co zobaczył Jackowski?

- Jest zadyma za zadymą. I tak będzie ciągle. Nie będzie chwili spokoju - mówi nam Krzysztof Jackowski, którego zapytaliśmy o to, czy będą przedterminowe wybory. - W tej sprawie wypowiadałem się już w grudniu. Wtedy powiedziałem, że pierwszy poważny zgrzyt w tej nowej koalicji będzie w kwietniu - usłyszeliśmy od Jackowskiego.

Zobacz: Jasnowidz Jackowski mówi o buncie. Polityczna przepowiednia. Rząd Tuska się rozpadnie?

- Panie Krzysztofie, ale jak Pan to mówił, to Pan nie wiedział, że wybory samorządowe mają być w kwietniu - wtrącił nasz dziennikarz. - W kwietniu mają być wybory? Nie wiedziałem. No to znam odpowiedź, dlaczego będzie pierwszy zgrzyt. Drugim takim elementem zapalnym są nadchodzące wybory prezydenckie i ogromna popularność Hołowni - mówi nam jasnowidz i dodaje, że wie, co myśli o Donaldzie Tusku. - Nie jest do końca zadowolony z tej koalicji. On by chciał, aby karty znów zostały rozdane na nowo. Chciałby nowych wyborów. Mam takie wrażenie, że wybory będą. Tak, przedterminowe wybory się odbędą - zapewnia nas Krzysztof Jackowski.

Rząd Tuska się rozpadnie? Jasnowidz Jackowski mówi o buncie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.