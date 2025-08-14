Droga śmierci zbiera krwawe żniwo! Na DK 10 w Solcu Kujawskim zginęły dwie osoby [ZDJĘCIA]

Kolejny tragiczny wypadek na DK 10 pod Solcem Kujawskim.

Czołowe zderzenie Mercedesa osobowego z ciężarowym pojazdem, dwie ofiary śmiertelne.

Na miejscu działają służby ratunkowe, droga jest całkowicie zablokowana.

W czwartek (14 sierpnia) tuż po godzinie 11:00 na drodze krajowej nr 10, na 282. kilometrze trasy Bydgoszcz–Toruń, doszło do poważnego wypadku. Jak poinformował rzecznik bydgoskich strażaków w rozmowie z „Gazetą Pomorską”, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. W wyniku kolizji jedna osoba została zakleszczona w pojeździe i wymagała natychmiastowej pomocy.

- Niestety, mężczyzna zginął na miejscu. Siedząca obok niego pasażerka była reanimowana, ale niestety jej życia nie udało się uratować - dodał w rozmowie z dziennikarzami "Pomorskiej" mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do straży pożarnej o godz. 11:05. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga krajowa nr 10 na tym odcinku została całkowicie zablokowana, a kierowcy musieli korzystać z wyznaczonych objazdów.

Policjanci pracują na miejscu, ustalając dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowo tragiczny dla kierowców podróżujących krajową „Dziesiątką”. Kilka godzin wcześniej, około godziny 4:30 rano, w Cierpicach (gm. Wielka Nieszawka) doszło do czołowego zderzenia osobowej toyoty z ciężarowym mercedesem. W wyniku tego wypadku 65-letnia kierująca toyotą zginęła na miejscu, a droga była przez wiele godzin zablokowana.

Czwartkowe zdarzenia pokazują, jak zdradliwa i niebezpieczna potrafi być ta trasa. Policja apeluje do kierowców o wzmożoną ostrożność, zachowanie odpowiednich odstępów i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Ryszard Rynkowski miał wypadek! Był w drodze na festiwal w Opolu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.