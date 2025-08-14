Toyota zmiażdżona przez ciężarówkę! 65-latka nie miała żadnych szans

W Cierpicach doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem Toyoty i Mercedesa ciężarowego.

65-letnia kierująca Toyotą zginęła na miejscu po czołowym zderzeniu.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, droga była zablokowana.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 sierpnia, około godziny 4:30, na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Cierpice w gminie Wielka Nieszawka doszło do poważnego wypadku, który zakończył się tragicznie. Jak przekazała policja, wstępne ustalenia wskazują, że 65-letnia kobieta prowadząca samochód osobowy marki Toyota z nieustalonych jeszcze przyczyn nagle zjechała na przeciwny pas ruchu. W tym samym momencie nadjeżdżał ciężarowy mercedes, którym kierował 52-letni mężczyzna. Doszło do czołowego zderzenia.

Siła uderzenia była ogromna. Niestety, obrażenia odniesione przez kierującą toyotą okazały się śmiertelne. Kobieta zginęła na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego nie odniósł obrażeń, jednak ze względu na charakter zdarzenia, został objęty wsparciem psychologicznym.

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe – policja, straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzili szczegółowe oględziny miejsca wypadku, zabezpieczali ślady i przesłuchiwali świadków. Jak informują mundurowi, pełne wyjaśnienie przyczyn zdarzenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu postępowania, które obejmie m.in. analizę zapisu z ewentualnych kamer, badania techniczne pojazdów oraz opinie biegłych.

Droga krajowa nr 10 była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, a kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do wszystkich użytkowników dróg o rozwagę. – Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków, które nierzadko kończą się tragedią. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków ruchu – przypominają mundurowi.

To tragiczne zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, że nawet chwila nieuwagi czy nagła utrata koncentracji mogą prowadzić do dramatycznych konsekwencji.

