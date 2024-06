Koszmar w restauracji pod Świeciem! Pracownik został poważnie poparzony. Fatalne wieści

Pani Cecylia świętowała 102. urodziny! Seniorka ma jedną słabość. Kto by pomyślał!

W tych miastach umiera najwięcej mieszkańców. To polskie czarne punkty. Ujawnili liczby

Wyniki wyborów do europarlamentu 2024. Która partia wygrała w województwie kujawsko‑pomorskim. OKRĘG WYBORCZY nr 2

Jak informuje "Extra Świecie", do zdarzenia doszło w niedzielę (9 czerwca) tuż przed godz. 13.30. To wtedy strażacy zostali powiadomieni o poparzonym mężczyźnie w restauracji przy ul. Wojska Polskiego w Nowem.

- Pierwsi na miejscu byli druhowie z miejscowej jednostki OSP, którzy schłodzili poparzone miejsca wodą i nałożyli na nie hydrożel - relacjonuje dziennikarzom st. asp. Marcin Klemański z komendy powiatowej straży pożarnej w Świeciu.

W związku z poważnymi obrażeniami, których doznał 46-latek, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Jak dowiedział się portal, do zapłonu oparów paliwa podczas dolewania go do podgrzewaczy potraw. - Mężczyzna ma poparzoną głowę, klatkę piersiową, ręce. Obrażenia obejmują około 40 procent ciała - wyjaśnia Marcin Klemański dziennikarzom.

Część płonącego paliwa rozlała się też na podłogę, ale pracownicy restauracji ugasili ogień gaśnicą proszkową. Dzięki temu nie doszło do pożaru w lokalu.

Tragicznie zmarły w pożarze domu, matka z córką spoczęły w grobie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.