Koszmarny wypadek na trasie S5. W akcji śmigłowiec LPR, droga zablokowana

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-19 17:24

Groźne zderzenie motocykla z samochodem osobowym na drodze ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Na trasie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a ruch został całkowicie wstrzymany.

Lecący żółty śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na tle nieba. O wypadku na trasie S5 przeczytasz na SE.
Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Do niebezpiecznego wypadku doszło na 101. kilometrze trasy ekspresowej S5. Zdarzenie miało miejsce w okolicach miejscowości Brzyskorzystewko, na odcinku między węzłami Żnin Północ a Pałuki.

Maciej Kuliński, pełniący obowiązki dyżurnego w bydgoskim Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA, poinformował Polską Agencję Prasową o szczegółach. Z jego relacji wynika, że rozpędzony motocykl uderzył w auto osobowe.

Polecany artykuł:

Hubert miał tylko 21 lat. Nie żyje młody sportowiec. „Przegrał najważniejszy me…

Na miejscu są wszystkie służby. Planowane jest lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana – przekazał.

Z powodu intensywnych działań służb ratunkowych trasa ekspresowa S5 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Funkcjonariusze policji skierowali pojazdy na objazd drogą serwisową przez węzeł Żnin Północ. Z kolei kierowcy zablokowani w ogromnym korku są sukcesywnie ewakuowani przez specjalną bramę awaryjną na wysokości 103. kilometra drogi.

Służby pracujące na miejscu nie przekazały jeszcze szczegółowych informacji na temat poszkodowanych ani dokładnych przyczyn tej groźnej kolizji. Trwa ustalanie okoliczności, które doprowadziły do zderzenia obu pojazdów.

Wisła w Bydgoszczy niemal wysycha!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki