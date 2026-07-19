Koszmarny wypadek na trasie S5. W akcji śmigłowiec LPR, droga zablokowana

Do niebezpiecznego wypadku doszło na 101. kilometrze trasy ekspresowej S5. Zdarzenie miało miejsce w okolicach miejscowości Brzyskorzystewko, na odcinku między węzłami Żnin Północ a Pałuki.

Maciej Kuliński, pełniący obowiązki dyżurnego w bydgoskim Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA, poinformował Polską Agencję Prasową o szczegółach. Z jego relacji wynika, że rozpędzony motocykl uderzył w auto osobowe.

Na miejscu są wszystkie służby. Planowane jest lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jezdnia jest zablokowana – przekazał.

Z powodu intensywnych działań służb ratunkowych trasa ekspresowa S5 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Funkcjonariusze policji skierowali pojazdy na objazd drogą serwisową przez węzeł Żnin Północ. Z kolei kierowcy zablokowani w ogromnym korku są sukcesywnie ewakuowani przez specjalną bramę awaryjną na wysokości 103. kilometra drogi.

Służby pracujące na miejscu nie przekazały jeszcze szczegółowych informacji na temat poszkodowanych ani dokładnych przyczyn tej groźnej kolizji. Trwa ustalanie okoliczności, które doprowadziły do zderzenia obu pojazdów.