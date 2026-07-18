750 nowych rowerów na ulicach Bydgoszczy. Tak działa nowy system BRA

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-07-18 16:06

16 lipca wystartował nowy sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Na użytkowników czeka aż 750 nowych rowerów, z czego 140 z nich to tzw. elektryki. Wszystkie rowery są wyposażone w nadajniki GPS i mechanizmy blokowania. Pojawiły się też nowe stacje, dzięki czemu na terenie miasta jest już ich teraz siedemdziesiąt. Sprawdziliśmy, jak teraz działa Bydgoski Rower Aglomeracyjny i jak jeździ się na nowych rowerach.

Po jedenastu latach nadszedł czas na zmiany w Bydgoskim Rowerze Aglomeracyjnym. Przypomnijmy, że system bezobsługowych wypożyczeń rowerów miejskich funkcjonował w Bydgoszczy od 1 kwietnia 2015 roku. Z roku na rok liczba wypożyczeń spadała - w 2015 roku odnotowano ich 585 tys., w 2020 r. było to już poniżej 100 tys., a w ostatnich latach rowery wypożyczano mniej niż 30 tysięcy razy. Rowery były już wysłużone, a użytkownicy skarżyli się na trudności z wypinaniem jednośladów ze stacji dokujących.

Od 2026 roku nowym operatorem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zostało konsorcjum firm Orange Polska S.A. oraz ROOVEE Spółka Akcyjna, które będzie odpowiadało za funkcjonowanie systemu w latach 2026-29. Obecny sezon BRA zaczął się później niż w poprzednich latach, a wpływ na to miały m.in. problemy z wyborem wykonawcy oraz zmiana infrastruktury systemu.

W czwartek, 16 lipca, Bydgoski Rower Aglomeracyjny w końcu wystartował. Na użytkowników czeka łącznie aż 750 jednośladów - 610 to standardowe rowery, a 140 ma wspomaganie elektryczne. Wszystkie pojazdy zostały wyposażone w nadajniki GPS i mechanizmy blokowania, dzięki którym wypożyczanie i oddawanie rowerów jest dużo łatwiejsze niż dotychczas.

Ale to nie koniec zmian w systemie BRA - na ulicach Bydgoszczy pojawiły się nowe stacje z tablicą informacyjną i przestrzenią zapewniającą swobodne pozostawienie rowerów. Łącznie na terenie miasta znajduje się teraz siedemdziesiąt stacji - większość z nich pozostała w dotychczasowych lokalizacjach, ale 11 pojawiło się w nowych miejscach. Nowością są m.in. stacje na Osowej Górze, ale również na Wyżynach i w Fordonie.

Sprawdziliśmy, jak po zmianach działa Bydgoski Rower Aglomeracyjny. Nowe rowery są wygodne - zarówno na standardowych jednośladach, jak i "elektrykach" jazda jest komfortowa. A zmiana przerzutek czy wysokości siodełka działa bez zarzutu. Z kolei wypożyczenie rowerów oraz ich zwrócenie jest proste i intuicyjne.

Aby wypożyczyć rower należy zarejestrować się w aplikacji mobilnej, a następnie uiścić opłatę inicjalną w wysokości 10 zł. Samo wypożyczenie roweru jest zdecydowanie prostsze niż dotychczas - wystarczy zeskanować QR kod z kierownicy lub blokady nad tylnym kołem. A gdy chcemy oddać rower, należy go zaparkować w pobliżu stacji, a potem zamknąć ręcznie blokadę tylnego koła. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie www.bra.bydgoszcz.pl.

W przypadku rowerów standardowych pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe, a opłata za przejazd od 21 do 60 minuty wynosi 1 zł. Za kolejną godzinę jazdy zapłacimy 4 zł. Z kolei w przypadku rowerów elektrycznych opłata za każdą rozpoczętą minutę wypożyczenia to 49 groszy. Użytkownicy mają do wyboru również taryfy turystyczne i abonamenty - szczegółowy cennik na stronie www.bra.bydgoszcz.pl.

750 nowych rowerów na ulicach Bydgoszczy. Tak działa nowy system BRA
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