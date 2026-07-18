Bydgoszcz pod wodą. Zalane ulice i ronda

Sobota przyniosła mieszkańcom Bydgoszczy prawdziwy pogodowy armagedon. Nad miastem przeszła potężna ulwa, której towarzyszyły niezwykle intensywne opady deszczu. Skutki nawałnicy są widoczne w całym mieście. Jak informuje serwis Bydgoszcz998, wiele ulic jest całkowicie zalanych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie kluczowych skrzyżowań.

- Rondo Toruńskie zamieniło się w jezioro...

- donosi "Bydgoszcz998" na Facebooku.

Problemy nie ominęły także innych części miasta. Woda wdarła się do obiektów handlowych i utrudniła ruch w tunelach.

- Zalane jest między innymi Centrum Handlowe Rondo, tunel przy Rondzie Inowrocławskim oraz wiele innych ulic

- przekazuje "Bydgoszcz998".

Strażacy mają pełne ręce roboty

Wszystkie jednostki straży pożarnej w mieście, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i OSP, zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Liczba zgłoszeń rośnie z minuty na minutę, a służby dwoją się i troją, by dotrzeć do wszystkich potrzebujących.

- Na godzinę 11:00 mieliśmy około 50 zdarzeń związanych z intensywnymi opadami deszczu. Zdarzenia dotyczyły wypompowywania wody, mieliśmy też jedno zdarzenie z powalonym drzewem, które spadło na samochody znajdujące się na parkingu. Uszkodzone zostały trzy pojazdy, na szczęście nie było poszkodowanych

- przekazał "Super Expressowi" dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Służby ostrzegają, że ze względu na ogromną liczbę wezwań, czas oczekiwania na pomoc może być znacznie dłuższy niż zwykle.

IMGW ostrzega: to nie koniec gwałtownej pogody

Sytuacja w Bydgoszczy jest częścią większego zjawiska pogodowego, które obejmuje znaczną część kraju. Serwis Burza-Alert-IMGW na bieżąco monitoruje sytuację i wydaje komunikaty. Zgodnie z najnowszymi danymi, burze będą się rozwijać, a opady mogą być jeszcze silniejsze.

- Sytuacja burzowa - stan z godz. 12:07 sobota (18.07.2026) Powoli zaczynają pojawiać się pierwsze punktowe burze we wschodniej połowie kraju, które z biegiem czasu powinny rozwijać się w wielokomórkowe struktury liniowo rozciągające się wzdłuż frontu przebiegającego od Warmii przez Mazowsze po Małopolskę. Równocześnie pojawiają się pojedyncze komórki burzowe na południu kraju, w rejonie podgórskim Sudetów i Karpat. Burzom towarzyszą obecnie opady deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu, do 2-6 mm/10 min. co przekłada się na 5-15 mm/h; jednak w ciągu najbliższych 2-3 godzin intensywność opadów powinna nasilać się a godzinne sumy mogą osiągać około 20-30mm. Możliwe są porywy wiatru do około 60 km/h i miejscami raczej słaby grad. Na Kujawach i Pomorzu występuje rozległy klaster wielokomórkowy, gdzie obecnie burze wygasły i występują tylko opady przelotne, jednak w najbliższych godzinach powinno dojść i tu do wznowienia głębokiej konwekcji

- czytamy w komunikacie.