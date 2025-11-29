Wóz strażacki zmiótł audi z jezdni. Opublikowano dramatyczne nagranie

W Kowalu (województwo kujawsko-pomorskie), na drodze krajowej 91, doszło do groźnej kolizji z udziałem wozu strażackiego i dwóch samochodów osobowych marki Audi. Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 27 listopada. Całe zajście zostało zarejestrowane, a przerażające nagranie, które trafiło do sieci, rzuca nowe światło na przebieg zdarzenia.

  • W Kowalu na drodze krajowej 91 doszło do kolizji z udziałem wozu strażackiego i dwóch audi.
  • Wóz strażacki, jadący na sygnale, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzając się z jednym Audi, które uderzyło w drugie.
  • Kierowca wozu strażackiego otrzymał mandat, a całe zdarzenie zarejestrowano na dramatycznym nagraniu.

Wóz strażacki wjechał w audi

W czwartek, 27 listopada 2025 roku, krótko po godzinie 12, na drodze krajowej 91 w miejscowości Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do kolizji z udziałem wozu strażackiego oraz dwóch samochodów marki audi. Policja przedstawiła wstępne ustalenia, a do sieci trafiło nagranie z momentu zdarzenia. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że strażackie Iveco (z OSP Kowal), jadące z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, nie ustąpiło pierwszeństwa przejazdu pojazdowi audi znajdującemu się na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia auto zostało odrzucone na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzyło w kolejny samochód marki audi jadący z naprzeciwka - przekazała w rozmowie z wloclawek.naszemiasto.pl asp. Renata Wróblewska-Czaplicka, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.

Kolizja z udziałem strażaków. Jest nagranie

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na kierowcę wozu strażackiego nałożono mandat za nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Policja potwierdziła również, że wszyscy uczestnicy byli trzeźwi. Do sieci trafiło natomiast przerażające nagranie z momentu tej kolizji. Widać na nim wyraźnie, jak strażacki wóz Iveco na sygnale wjeżdża na skrzyżowanie, a następnie dochodzi do zderzenia z pierwszym audi, które z kolei uderza w drugie. Huk miażdżonej blachy przyprawia o ciarki. 

6 zdjęć
