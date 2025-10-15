Krypta odkryta podczas rewitalizacji parku w Bydgoszczy. „Nie będziemy w żaden sposób ingerować”

Trwa rewitalizacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy, który niegdyś był cmentarzem. W trakcie prowadzonych niedawno prac natrafiono na kryptę grobową znajdującą się po północnej stronie parku, w kierunku ulicy Markwarta. Jak informuje Express Bydgoski, to właśnie tam dawniej znajdowało się ogrodzenie cmentarza.

- Wszystkie działania związane z rewitalizacją tego miejsca, które było dawniej cmentarzem, są wykonywane pod stałym nadzorem archeologicznym. Nie będziemy w żaden sposób ingerować w odsłoniętą kryptę. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ścieżka w tym miejscu zostanie zawężona w sposób umożliwiający ominięcie krypty – wyjaśnia w rozmowie z Expressem Bydgoskim Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy.Wykonawcą rewitalizacji jest bydgoska firma Czill. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podkreślają, że inwestycja ma nie tylko znaczenie funkcjonalne, ale też symboliczne.

To nie tylko kolejny krok w rozwoju infrastruktury miejskiej, ale także wyjątkowa okazja do upamiętnienia historii tego miejsca - niegdyś znajdującego się tu cmentarza ewangelickiego. Projekt łączy w sobie funkcję rekreacyjną z elementami upamiętniającymi, oddając hołd tym, o których nie można zapomnieć. Już wkrótce park przejdzie znaczącą metamorfozę - stare korty tenisowe i baraki ustąpią miejsca nowoczesnej i harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni – przekazała firma Czill.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami archeologów, na terenie parku może spoczywać nawet 80 tysięcy osób. Część szczątków znajduje się bardzo płytko pod powierzchnią ziemi, dlatego już kilka lat temu zdecydowano o rezygnacji z ekshumacji.

- Od początku, już na etapie koncepcji, jednym z priorytetowych założeń była minimalna ingerencja w pola grzebalne. Cały park ma pełnić przede wszystkim funkcję miejsca odpoczynku, wyciszenia i pamięci – zaznacza Marta Stachowiak w rozmowie z bydgoskim dziennikiem.

Obecnie wykonawca zakończył ponad połowę zaplanowanych prac, w tym najtrudniejsze etapy związane z ułożeniem kabli pod oświetlenie i monitoring. Jeszcze tej jesieni w parku pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury oraz punkty edukacyjne poświęcone historii tego miejsca i prowadzonym badaniom archeologicznym.