Krzysztof Jackowski: „Będzie stan wojny. To plan z zewnątrz”. Jasnowidz z Człuchowa przeraża swoją wizją

W najnowszym nagraniu, które trafiło do sieci, Jackowski po raz kolejny miesza politykę z apokaliptycznymi scenariuszami — tym razem łącząc wątki Donalda Tuska i Karola Nawrockiego w jednej, groźnie brzmiącej prognozie. Jasnowidz twierdzi, że nad sceną polityczną wiszą decyzje „z zewnątrz”, a ich wdrożenie ma nastąpić „w każdej chwili”.

- Jest gotowy plan. Jest to sytuacja nadzwyczajna w rządzie i u prezydenta. Połączenie pod tym względem na linii prezydent rząd to jest sytuacja nadzwyczajna. W każdej chwili może być ten plan wdrożony. I on się może wydarzyć w każdej chwili, czyli jesteśmy blisko czegoś. Stan wojny nie będzie oznaczał jeszcze wojny. Stan wojny może być określony jednostronnie. Czyli co, przez Polskę? - powiedział na YouTube Jackowski, cytowany przez Eska Bydgoszcz News.

W nagraniu Jackowski mówi wprost o możliwości ogłoszenia stanu „gotowości” czy „stanu wojny” jednostronnie, co — jego zdaniem — otworzy drogę do podejmowania drastycznych decyzji i tworzenia kontrolowanego chaosu:

- I na podstawie ogłoszenia tego stanu wojny jednostronnie będzie można wykonywać pewne rzeczy, ogłoszenie tego stanu wojny będzie usprawiedliwiało te decyzje - słyszymy w wizji jasnowidza.

Jackowski idzie dalej: zapowiada „nadprogramowy” chaos — braki, trudności i zjawiska sprawiające wrażenie celowo wywołanych problemów, które mają działać podprogowo i uśpić społeczny sprzeciw. Jego słowa brzmią jak scenariusz filmowy, ale trafiają do tysięcy widzów śledzących jego kanał.

To nie pierwsze takie ostrzeżenie Jackowskiego — w ostatnich miesiącach wróż wielokrotnie komentował polityczne losy Tuska i Nawrockiego, przewidując kryzysy gospodarcze i trudne decyzje rządzących. Eska notuje, że jasnowidz wcześniej mówił m.in. o problemach premiera z pieniędzmi oraz o „innych granicach” Polski w przyszłości — jego wizje regularnie rozpalają dyskusje w sieci.

Krzysztof Jackowski od lat jest jednym z najbardziej znanych polskich jasnowidzów. Światowe media pisały o nim, gdy trafnie przewidział datę wielkiego kryzysu finansowego i upadku dużych banków. W Polsce często komentuje bieżące wydarzenia polityczne. Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi przewidział, że PiS nie wystawi własnego kandydata. Mówił też, że wybory wygra „człowiek silny znikąd” – i rzeczywiście tak się stało.