Krzysztof zginął, gdy wracał z pracy. Wcześniej spotkało go coś strasznego

Po tragiczny wypadku, grób Krzysztofa dosłownie utonął w kwiatach. Choć jego rodzina i przyjaciele położyli na nim setki kwiatów, bije od niego wielki smutek. Krzysztof był młodym mężczyzną. Miał całe życie przed sobą. Swoje dzieci bardzo kochał. - Żona od niego odeszła, z dwójką dzieci, ale rozwodu nie mieli - mówi nam w 2022 roku jego znajomy. - On tego dnia wracał do domu z pracy - dodaje poruszony w rozmowie z "Super Expressem". Ten dzień, o którym jest mowa, to 15 września 2022 roku.

Przypomnijmy - do wypadku doszło we wsi Strzelce, położonej w powiecie grudziądzkim. Po godzinie 23:00 miało tam miejsce czołowe zderzenie samochodu osobowego marki Volkswagen z autem dostawczym marki Peugeot.

Siła uderzenia była tak duża, że dostawczy peugeot przewrócił się na bok. Trzy osoby, które nim podróżowały, trafiły do szpitala. Krzysztof, który jechał volkswagenem, zginął na miejscu. Policjanci z Grudziądza, pod nadzorem miejscowej prokuratury, prowadzili postępowanie w sprawie tego śmiertelnego wypadku.

