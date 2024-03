Księża zbesztali wiernych jak małe dzieci. Gigantyczna fala hejtu. Poszło o Wielki Post

Egzamin ósmoklasisty język polski 2024: To będzie prawdziwe bajlando! Mamy znakomite wieści dla uczniów

Księża ze Żnina zrugali wiernych w ogłoszeniu. Oberwało się wszystkim

O tej sytuacji ze Żnina pisaliśmy już kilka dni temu. Jak opisuje "Gazeta Wyborcza", kontrowersyjne oświadczenie zamieścił na oficjalnej grupie parafii na Facebooku jeden z jej administratorów. Oto jego treść:

MY KAPŁANI PARAFII ŚWIĘTEGO MARCINA W ŻNINIE JESTEŚMY ZASKOCZENI I ZBULWERSOWANI POSTAWĄ W OKRESIE WIELKIEGO POSTU NIEKTÓRYCH PARAFIAN, KTÓRZY W TYM ŚWIĘTYM, CZASIE NIE TYLKO ORGANIZUJĄ ALE UCZESTNICZĄ W DYSKOTEKACH I ZABAWACH OKOLICZNOŚCIOWYCH.

TAKA POSTAWA JEST AMORALNA, NIEWYCHOWAWCZA I STANOWI OGROMNE ZGORSZENIE DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH".

Według "Wyborczej", księża odczytali treść ogłoszenia podczas niedzielnej mszy.

Gigantyczna fala hejtu na księży ze Żnina

Sytuacja z Żnina odbiła się ogromnym echem w całym regionie. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza nie zostawili na księżach suchej nitki. W związku z tym, zarządcy strony wkrótce usunęli ogłoszenie. Co więcej, administrator grupy poinformował w poniedziałek, 25 marca, że zamierza usunąć z mediów społecznościowych całą stronę parafii - informuje "Fakt". - Z przykrością informuję, że stronę Parafii muszę usunąć... nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś tak komentował" - przekazał Tomasz Czerwiński, który zarządza facebookową grupą.

- To śmieszne, że ktoś traktuje nas dorosłych jak dzieci. Potem nie ma co się dziwić, że ludzie nie chcą chodzić do kościoła - pisze jedna z internautek.

