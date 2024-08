Ktoś zastrzelił wilka Lego! Gigantyczna nagroda za informację o sprawcy

Jak przekazują "Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"", stało się to na terenie obwodu łowieckiego nr 266, dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Cyranka" ze Starogardu Gdańskiego. Wilk ten, o imieniu Lego, wychowywał w tym roku swoje szczenięta.

- Od czerwca ubiegłego roku nosił obrożę telemetryczną założoną przez naukowców z Katedry Ekologii i Zoologii z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tylko dzięki tej obroży było możliwe wykrycie faktu, że zwierzę zostało nielegalnie zabite - przekazuje stowarzyszenie.

Nagroda za wskazanie sprawcy

Teraz zespół badawczy oferuje nagrodę w wysokości 10 tys. zł za wskazanie sprawcy! Na miejsce zdarzenia wezwano policję oraz straż leśną Nadleśnictwa Lubichowo (RDLP Gdańsk), które zarządza lasami, gdzie zginął Lego.

To już dziewiąty wilk spośród śledzonych przez nas przy pomocy telemetrii GPS-GSM, który został nielegalnie zastrzelony. Jak wykazały nasze badania (Nowak i in. 2021. Biological Conservation 264: 109367), w Polsce co roku z broni palnej zabijanych jest co najmniej 140 wilków. Proceder ten nasilił się od połowy 2017 r., kiedy to ówczesny Minister Środowiska wprowadził możliwość całorocznego nocnego polowania na dziki przy wykorzystaniu celowniczych urządzeń termowizyjnych i noktowizyjnych. Urządzenia te pozwalają na łatwą identyfikację w ciemnościach wszystkich większych gatunków zwierząt, w tym wilków.

