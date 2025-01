Jasnowidz Krzysztof Jackowski ma kłódkę na lodówce! "Żona zna szyfr"

- Ale wpadłem na restrykcyjny pomysł i radzę innym. Widzicie ten wynalazek? To wypatrzyłem w internecie i ten wynalazek ma coś takiego, że tu się to zamyka na szyfr, i no oczywiście, gdybym był niegrzeczny, to bym to wyrwał, ale jestem grzeczny, więc tak. Nocą miałem, oho, zamknięta. Teraz już nawet nie podchodzę. Dobra rada dla tych, którzy męczą się ze swoim brzuchem i podjadają w nocy, że coś takiego rozwiązuje problem. Mam nadzieję, że jeżeli da Bóg dożyć przyszłego roku przedświątecznego i się spotkamy szczęśliwie, to z mniejszym brzuszkiem - dodał Krzysztof Jackowski.