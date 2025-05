Mała dziewczynka weszła na pasy. Nagle cofnęła się przerażona. Wszystko widać na nagraniu

Oto "polska Wenecja". Turyści uwielbiają to miejsce, ale nie każdy o nim wie

O zdarzeniu poinformowała nas asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Jak blisko było do tragedii w Łochowie? Zostawiamy to do oceny czytelnikom. Film, który wywołał mnóstwo emocji prezentujemy nad artykułem! Już opis policyjnych ustaleń mówi bardzo wiele.

- Kierujący dostawczym renault wyprzedził bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, przejeżdżając przez linie ciągłe, inny pojazd i nie ustąpił pierwszeństwa osobie przechodzącej przez to przejście, którą było dziecko. Tylko dzięki czujności dziewczynki i zachowaniu zasady ograniczonego zaufania nie doszło do tragedii - oceniła asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak.

Dziecko, zanim weszło na pasy, rozejrzało się i upewniło, że nadjeżdżający pojazd zatrzymał się przed przejściem. Niestety inny kierujący ominął auto, które prawidłowo się zatrzymało, by przepuścić pieszą i wjechał na pasy, po którym przechodziła dziewczynka. Na szczęście czujność małoletniej była tak duża, że w ostatniej chwili cofnęła się, uniknąwszy potrącenia przez nieostrożnego kierowcę - wyjaśniła policjantka z KWP w Bydgoszczy.

Policjanci chwalą postawę dziewczynki, a na kierowcy "dostawczaka" nie zostawiają suchej nitki. - Tego typu zachowanie kierującego „dostawczakiem” to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów ruchu drogowego. Grozi mu teraz grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych, 15 punktów karnych oraz możliwość zatrzymania prawa jazdy - podkreśliła funkcjonariuszka z WRD KWP w Bydgoszczy.

Nagranie ze zdarzenia wpłynęło na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Zostało zarejestrowane kamerką samochodową. Nasza redakcja dołącza się do apeli służb - zachowajmy ostrożność i pomagajmy sobie nawzajem. Pod żadnym pozorem nie naśladujmy kierowcy renault. Mundurowi mają również ważny przekaz do rodziców i opiekunów.

- W tym przypadku zachowanie dziewczynki zasługuje na ogromną pochwałę. Dlatego pamiętajmy, że nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa już od najmłodszych lat jest sprawą życia, a nawet śmierci - podsumowała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak.

