Bliscy proszą o pomoc

Marzena wyszła na spotkanie z synem i zniknęła bez śladu! 66-latka jest poważnie chora

Policjanci z Wyżyn prowadzą poszukiwania 66-latki, która w czwartek, 27 lipca wyszła z miejsca zamieszkania z zamiarem udania do syna w Fordonie. Do chwili obecnej tam nie dotarła. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia kobiety.