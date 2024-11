Mężczyzna poślizgnął się i wpadł do Brdy. Tragedia w Bydgoszczy!

- Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna wpadł do wody, a wcześniej szedł wzdłuż chodnika, brzegiem Brdy, ale za barierkami ochronnymi. W pewnym momencie poślizgnął się, uderzył głową w betonowy element, przez co stracił przytomność, wpadł do wody. Wyłowili go strażacy i rozpoczęła się akcja reanimacyjna. Przez kilkadziesiąt minut ratownicy walczyli o jego życie - mówi dziennikarzom "ESKA News" asp. Krzysztof Bratz z KMP w Bydgoszczy.