Poszła do koleżanki i już nie wróciła. Tajemnicze zaginięcie 28-letniej Marty

Policjanci z Wyżyn prowadzą poszukiwania Marty Kamińskiej, która 10 lipca 2023 roku wyszła z mieszkania do koleżanki, ale jak udało się ustalić w toku śledztwa, nigdy tam nie dotarła. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. Co się stało z 28-latką?