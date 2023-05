Serce pęka

Miała założyć mu obrączkę. Zamiast tego położyła piękne kwiaty na jego grobie

Mariusz Korzus | alig 18:08

Kasia (23 l.) nie mogła doczekać się ślubu ze swoim narzeczonym Kubą (†25 l.). Rozdzielił ich tragiczny moment. Dziewczyna zapewnia, że to nie była wina jego narzeczonego. Zapewnia, że Kuba robił wszystko, aby nie doszło do tego strasznego wypadku. 23-latka była świadkiem śmierci swojego ukochanego. Sama po wypadku trafiła do szpitala. W piątek, 19 maja, po pogrzebie położyła na jego grobie przepiękny wieniec kwiatów z białych margaretek i czerwonych róż.