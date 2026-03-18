Miniaturowy świat zachwycił Bydgoszcz! Modelarskie Manewry przyciągnęły tłumy

W dniach 14 i 15 marca Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przy ul. Sułkowskiego 52A w Bydgoszczy zamienił się w prawdziwe królestwo miniatur. „Modelarskie Manewry” po raz kolejny udowodniły, że modelarstwo to pasja, która potrafi łączyć pokolenia i przyciągać coraz większe grono odbiorców.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem Bydgoszczan – zarówno dużych, jak i małych. Odwiedzający z zaciekawieniem zaglądali do każdego stoiska, podziwiając precyzję wykonania i ogrom pracy włożonej w przygotowanie modeli.

Na wystawie nie brakowało różnorodności. Można było zobaczyć modele historyczne, samoloty, czołgi, pojazdy cywilne, a także konstrukcje wykonane z kartonu i plastiku. Szczególne wrażenie robiły dopracowane w najmniejszych detalach dioramy wojenne, przedstawiające sceny bitewne w miniaturowej skali.

25

Nie zabrakło także atrakcji dla fanów fantastyki – figurki inspirowane światem fantasy przyciągały wzrok młodszych uczestników. Z kolei miłośnicy techniki chętnie zatrzymywali się przy modelach zdalnie sterowanych, makietach kolejowych czy modelach szkutniczych.

Każdy z prezentowanych eksponatów był efektem wielu godzin pracy, cierpliwości i ogromnej pasji. Dla wielu odwiedzających była to nie tylko okazja do podziwiania, ale także inspiracja, by samemu spróbować swoich sił w modelarstwie.

„Modelarskie Manewry” po raz kolejny pokazały, że to nie są zwykłe targi – to spotkanie ludzi, których łączy zamiłowanie do tworzenia i dbałość o detale. I wszystko wskazuje na to, że z roku na rok to wydarzenie będzie przyciągać jeszcze większe tłumy.