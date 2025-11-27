„Misiowe budowanie” w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Wystawa trwa!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-27 14:25

W bydgoskim Pałacu Młodzieży trwa wystawa blisko 600 pluszowych misiów, które wcieliły się w rolę budowlańców. Ekspozycja, odbywająca się pod hasłem „Misiowe budowanie – relacji zacieśnianie”, potrwa do 30 listopada, a wstęp jest wolny.

Super Express Google News

Wystawę otwarto w poniedziałek, 24 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, przypadającego dzień później. Organizatorkami wydarzenia są Emilia Andrysiak z Działu Animacji Kulturalnej oraz choreografka Enia Rożankowska.

Na ekspozycji prezentowanych jest blisko 600 pluszowych maskotek z prywatnej kolekcji Emilii Andrysiak. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Misiowe budowanie – relacji zacieśnianie”, a jej motywem przewodnim jest budowanie… na wielu poziomach — od chat i osiedli po to, co najważniejsze: dobre relacje, empatię i współpracę.

Jak mówi właścicielka kolekcji, misie zbiera praktycznie przez całe życie.

Wygrałam misia na konkursie piosenki, wtedy wszystko się zaczęło. Był tak miękki, pluszowy, cudowny. Każdą przygodę przeżywałam od tamtej chwili już tylko z nim. I do teraz tak jest – mówi w 2024 roku w rozmowie z Radiem Eska Bydgoszcz. 

Wystawa znajduje się w sali 116 Pałacu Młodzieży. Do piątku, 28 listopada można ją oglądać w godz. 10-18, natomiast w sobotę i niedzielę (29-30 listopada) w godz. 10-13.

„Misiowe budowanie” w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Wystawa trwa!
5 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki