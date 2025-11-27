„Misiowe budowanie” w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Wystawa trwa!

Wystawę otwarto w poniedziałek, 24 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, przypadającego dzień później. Organizatorkami wydarzenia są Emilia Andrysiak z Działu Animacji Kulturalnej oraz choreografka Enia Rożankowska.

Na ekspozycji prezentowanych jest blisko 600 pluszowych maskotek z prywatnej kolekcji Emilii Andrysiak. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Misiowe budowanie – relacji zacieśnianie”, a jej motywem przewodnim jest budowanie… na wielu poziomach — od chat i osiedli po to, co najważniejsze: dobre relacje, empatię i współpracę.

Jak mówi właścicielka kolekcji, misie zbiera praktycznie przez całe życie.

- Wygrałam misia na konkursie piosenki, wtedy wszystko się zaczęło. Był tak miękki, pluszowy, cudowny. Każdą przygodę przeżywałam od tamtej chwili już tylko z nim. I do teraz tak jest – mówi w 2024 roku w rozmowie z Radiem Eska Bydgoszcz.

Wystawa znajduje się w sali 116 Pałacu Młodzieży. Do piątku, 28 listopada można ją oglądać w godz. 10-18, natomiast w sobotę i niedzielę (29-30 listopada) w godz. 10-13.