Tajemnicze zniknięcie dzień przed Wigilią! Co się stało z 33-letnim Krystianem?

Mogilno. Pijany 22-latek terroryzował swoją rodzinę w sylwestra! Interweniowała policja

W minioną sobotę (31 grudnia) przed 23:00 mogileńscy policjanci prewencji zostali skierowani na interwencję domową. Ze zgłoszenia wynikało, że w jednej z miejscowości w gminie Mogilno nietrzeźwy mężczyzna wszczął awanturę i jest agresywny w stosunku do swojej matki.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 22-letniego awanturnika. Kontrola alkomatem wykazała, że ma 1,76 promila w organizmie. Jednak nie był to jeszcze koniec jego kłopotów. - Podczas kontroli osobistej policjanci znaleźli w jego kurtce zawinięte w folię aluminiową woreczki z brunatną substancją. Tester okazał, że jest to haszysz o wadze 37,5 g - wyjaśnia asp. szt. Tomasz Bartecki z KPP w Mogilnie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Sonda Jak oceniasz pracę polskiej policji? Dobrze Źle Nie mam zdania, bo na szczęście nie musiałam/-em jej nigdy wzywać