Morsowanie w Pieckach pod Bydgoszczą! Chętnych nie brakowało

W niedzielę, 10 listopada 2024 roku w samo południe morsy z Bydgoszczy i okolic opanowały jezioro Jezuickie w podbydgoskich Pieckach.

- Pogoda do morsowania jest idealna. Temperatura waha się w okolicach 1 stopnia Celsjusza. Dla nas morsów są to wymarzone warunki. Jak widać, uśmiechy nie schodzą nam z ust - mówi nam jedna z członkiń klubu "Bydgoskie Morsy". A chętnych do zimnych kąpieli jak zwykle nie brakowało. Część z nich przyszła ubrana z biało-czerwonymi akcentami, co miało związek ze Świętem Niepodległości.

Morsy z Bydgoszczy i okolic spotykają się w każdą niedzielę o godz. 12 na plaży w Pieckach.

Morsowanie to samo zdrowie!

Kąpiele w zimnej wodzie hartują organizm i zapewniają lepszą tolerancję niskich temperatur. Jak wyjaśniają eksperci, uruchamiają procesy obronne, stymulując pracę układu odpornościowego. Spotkać można również opinie na temat zwiększania zakresu ruchomości i łagodzenia dolegliwości bólowych w stawach dzięki regularnemu morsowaniu.

Morsowanie ma długą tradycję. W Polsce pierwsze wzmianki o zimnych kąpielach pochodzą z XVI wieku. O regularnej zabawie w morsowanie można mówić od 1975 roku kiedy powstał Gdański Klub Morsów.