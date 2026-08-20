Motoryzacyjne legendy pod Torbydem. „Bydgoskie Klasyki Nocą” znów przyciągnęły tłumy

„Bydgoskie Klasyki Nocą” z każdą kolejną edycją przyciągają coraz więcej uczestników i widzów. To, co zaczynało się od kameralnych spotkań kilkunastu pasjonatów, dziś jest jednym z wydarzeń, na które z niecierpliwością czekają miłośnicy klasycznych samochodów w Bydgoszczy.

W środę, 19 sierpnia, parking przy Torbydzie wypełnił się samochodami, które dla wielu osób są dziś prawdziwymi motoryzacyjnymi legendami. Pojawiło się ponad 200 pojazdów, a każdy z nich miał swoją historię.

Syreny, Warszawy i klasyki z całego świata

Wśród zaprezentowanych aut nie zabrakło klasyków, czyli samochodów wyprodukowanych przed 1989 rokiem lub wywodzących się z modeli z tego okresu. Na parkingu można było zobaczyć m.in. Syreny, Warszawy, stare Fiaty oraz inne kultowe samochody z czasów PRL-u.

Swoje miejsce znalazły także youngtimery, czyli samochody produkowane do 1995 roku. Były wśród nich japońskie klasyki, Mercedesy, BMW oraz efektowne auta amerykańskie. Szczególną uwagę przyciągały bydgoskie amcary – nie tylko ze względu na swoje rozmiary, ale również charakterystyczne brzmienie silników.

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Niektóre samochody można spotkać podczas kolejnych edycji, ale organizatorzy i uczestnicy zawsze mogą liczyć na niespodzianki. Na zlocie pojawiają się auta świeżo odrestaurowane, ukończone właśnie projekty czy wyjątkowe modele, których wcześniej w Bydgoszczy nie można było zobaczyć.

Nie tylko samochody, ale przede wszystkim ludzie

„Bydgoskie Klasyki Nocą” to jednak nie tylko wystawa samochodów. To przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy pasja do dawnej motoryzacji. Właściciele chętnie opowiadają o swoich samochodach, przeprowadzonych remontach i godzinach spędzonych przy ich renowacji.

Dla uczestników to także okazja do wymiany doświadczeń, rozmów i zdobywania inspiracji do kolejnych motoryzacyjnych projektów. Z kolei dla odwiedzających – możliwość zobaczenia z bliska samochodów, które wielu pamięta jeszcze z dzieciństwa.

Kiedy kolejne „Bydgoskie Klasyki Nocą”?

Sezon „Bydgoskich Klasyków Nocą” jeszcze się nie skończył. Kolejne spotkania zaplanowano na 9 i 30 września. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji pojawić się pod Torbydem, zdecydowanie warto nadrobić zaległości. Nawet osoby, które nie są wielkimi fanami motoryzacji, mogą znaleźć tam coś dla siebie.