Nagła śmierć lekarza Piotra Glamowskiego. Był bratem prezydenta Grudziądza

W niedzielę, 16 lipca, zmarł nagle Piotr Glamowski, lekarz z Grudziądza. Mężczyzna był bratem prezydenta miasta Macieja Glamowskiego, który poinformował o śmierci 60-latka za pośrednictwem swojego profilu facebookowego. - Dziś rano, nagle odszedł Mój ukochany i jedyny Brat Piotr. Doskonały medyk, ale przede wszystkim dobry, życzliwy i prawy człowiek. Zawsze byłeś dla mnie autorytetem i wsparciem. Żegnaj Braciszku... - napisał samorządowiec. Zmarły lekarz pracował na co dzień w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu. - Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy dzisiaj wiadomość o śmierci naszego lekarza, specjalisty otolaryngologii Piotra Glamowskiego.😢 Tak trudno uwierzyć nam ,że nie spotkamy już na szpitalnych korytarzach, idącego szybkim krokiem doktora Glamowskiego.😪 Bliskim, przyjaciołom doktora Glamowskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Ślemy słowa otuchy Koleżankom i Kolegom doktora, z którymi na co dzień pracował w naszym Szpitalu. Słowa otuchy przesyłamy również Pacjentom Piotra Glamowskiego, których w swojej codziennej pracy wspierał.🤍 „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej - czytamy we wpisie na profilu facebookowym placówki.