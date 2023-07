Gigantyczny skandal w podstawówce! Służby wparowały, młody nauczyciel aresztowany

i Autor: pixabay.com

Skandal w tucholi

Nauczyciel z podstawówki aresztowany! 32-letni Karol D. robił to ze swoją uczennicą

ago 10:42 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szokujące informacje obiegły całe woj. kujawsko-pomorskie. Karol D., nauczyciel ze szkoły podstawowej w Tucholi, złożył zeznania i przyznał się do obcowania płciowego z jedną z nieletnich uczennic. Jak informuje "Gazeta Pomorska", sąd przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. Co wydarzyło się między uczennicą a nauczycielem?