„Nie odrzucił mnie, choć ja odrzuciłem Jego”. Piotr wspomina mękę i zmartwychwstanie Chrystusa

Wyobraźmy sobie, że w skromnym pomieszczeniu, przypominającym rybacką chatę nad Jeziorem Galilejskim, spotykamy się ze Świętym Piotrem. Siedzimy przy prostym, drewnianym stole. Piotr, z siwą brodą i oczami pełnymi wspomnień, wygląda na człowieka, który widział więcej, niż można unieść. Jego dłonie, poorane od sieci rybackich, spoczywają na blacie. Zgodził się opowiedzieć o ostatnich dniach życia Jezusa i o tym, co sam przeżył – w tym o swoim zaparciu. Rozmowa jest szczera, pełna emocji, ale i refleksji.

Dziennikarz: Piotrze, dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Wróćmy do tamtych dni – ostatnich chwil życia Jezusa. Jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy?

Św. Piotr: (wzdycha, spogląda w dal) To były dni, które wciąż noszę w sercu – jak kamień i jak skarb jednocześnie. Wszystko działo się tak szybko, a jednocześnie każdy moment wrył mi się w pamięć. Jezus był inny tamtego czasu. Wiesz, zawsze miał w sobie ten spokój, tę pewność, ale wtedy… jakby wiedział, że czas się kończy. W Jerozolimie tłumy go witały, palmami machali, krzyczeli „Hosanna!”. Myślałem: „To jest ten moment, teraz wszystko się zmieni”. Ale On… On patrzył na to inaczej. Mówił o cierpieniu, o krzyżu. Nie rozumiałem tego wtedy.

D: Mówisz o Ostatniej Wieczerzy? To musiało być przejmujące spotkanie.

Św. P: Tak, to było jak pożegnanie. Siedzieliśmy razem, jak zawsze, ale atmosfera była ciężka. Jezus umył nam nogi – wyobrażasz to sobie? Nauczyciel, Mesjasz, klęczy przed nami, rybakami, i myje nam stopy. Protestowałem, mówiłem: „Panie, nie godzi się!”. A On tylko spojrzał na mnie, z tym swoim spojrzeniem, co przenikało duszę, i powiedział, że jeśli tego nie zrobi, nie będę miał z Nim udziału. Więc ustąpiłem. Potem łamał chleb, podawał wino… Mówił, że to Jego ciało, Jego krew. Nie pojmowałem, co to znaczy, ale czułem, że to ważne. Że to coś większego niż my wszyscy.

D: A potem przyszła ta chwila, kiedy Jezus zapowiedział, że jeden z was Go zdradzi. Jak to przyjąłeś?

Św. P: (PIOTR zwiesza głowę, milczy przez chwilę) To było jak cios. Zdrada? Od jednego z nas? Patrzyłem na braci – na Jana, Jakuba, Judasza… Myślałem: „Kto? Jak to możliwe?”. Każdy z nas pytał: „Czy to ja, Panie?”. Ale Jezus nie wskazał palcem, nie zrobił widowiska. Tylko powiedział, że to ten, kto z Nim je z tej samej misy. Judasz… on wyszedł zaraz potem. Nie wiedziałem wtedy, co planuje. Myślałem, że może idzie po sprawunki, jak zwykle. Ale w głębi duszy coś mi mówiło, że to nie takie proste.

D: A co z tobą, Piotrze? Jezus zapowiedział też, że Ty się Go zaprzesz. Jak to było usłyszeć te słowa?

Św. P: To boli nawet teraz, gdy o tym mówię. Byłem pewny siebie, za pewny. Kiedy Jezus powiedział, że wszyscy się rozproszą, że ja się Go zaprę trzy razy, zanim kogut zapieje… Nie mogłem w to uwierzyć. Ja? Szymon, który zostawił wszystko, by za Nim iść? Krzyczałem: „Panie, choćby wszyscy, ja nie! Pójdę za Tobą na śmierć!”. A On tylko patrzył na mnie z taką miłością… i smutkiem. Jakby wiedział, że nie jestem gotowy. I nie byłem.

D: Opowiedz o Getsemani, ogrodzie oliwnym, do którego poszliście po wieczerzy. Co tam się wydarzyło?

Św. P: Getsemani… To miejsce, gdzie moje serce pękło po raz pierwszy. Jezus zabrał mnie, Jakuba i Jana. Prosił, byśmy czuwali, modlili się z Nim. Widziałem Go wtedy takiego… ludzkiego. Klęczał, modlił się, a pot spływał Mu po twarzy, jak krew. Mówił: „Ojcze, jeśli można, oddal ten kielich”. Cierpiał, a ja? Ja zasnąłem. My wszyscy zasnęliśmy. Trzy razy nas budził, a my… nie daliśmy rady. Potem przyszli – żołnierze, tłum, Judasz. Pocałunek Judasza… to był moment, gdy świat się dla mnie zawalił. Chwyciłem miecz, chciałem walczyć, odciąłem ucho Malchusowi. Ale Jezus mnie powstrzymał. Powiedział, że tak musi być. I wtedy uciekliśmy. Zostawiliśmy Go.

D: A potem przyszło zaparcie. Jak to się stało?

Św. P: Nie chciałem tego. Naprawdę. Poszedłem za Nim, z daleka, do pałacu arcykapłana. Stałem tam, przy ogniu, wśród ludzi. Byłem przerażony, ale chciałem być blisko. I wtedy… jakaś służąca mnie rozpoznała. Powiedziała: „Ty też byłeś z tym Nazarejczykiem”. Spanikowałem. Zaprzeczyłem. „Nie znam Go” – powiedziałem. Potem ktoś inny, i jeszcze raz. Trzy razy. A potem… kogut zapiał. I Jezus, prowadzony przez strażników, spojrzał na mnie. To spojrzenie… Nie było w nim złości, tylko miłość i ból. Upadłem na kolana, płakałem jak dziecko. Zdradziłem Go, choć przysięgałem, że nigdy tego nie zrobię.

D: To musiało być straszne. Jak sobie z tym poradziłeś?

Św. P: Sam sobie nie poradziłem. To Jezus mnie podniósł. Po Jego zmartwychwstaniu… Spotkał mnie nad jeziorem. Zapytał trzy razy: „Szymonie, czy mnie miłujesz?”. Trzy razy, jak trzy moje zaparcia. Za każdym razem mówiłem: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. I On mi przebaczył. Powierzył mi swoją trzodę. To był cud, większy niż chodzenie po wodzie. On nie odrzucił mnie, choć ja odrzuciłem Jego.

D: Co byś powiedział ludziom, którzy czują, że zawiedli, że zdradzili swoje ideały, tak jak Ty wtedy?

Św. P: Powiedziałbym: nie bójcie się wrócić. Jezus nie odwraca się od nas, nawet gdy my się od Niego odwracamy. On czeka. Zawsze czeka. Moje zaparcie nauczyło mnie, że nie jestem silny sam z siebie. Moja siła pochodzi od Niego. Jeśli upadniesz, wstań. On nie patrzy na twoje upadki, tylko na to, czy chcesz iść dalej.

D: A jak wspominasz tamte dni teraz, z perspektywy czasu?

Św. P: To były dni bólu, ale i nadziei. Jezus umarł, ale zmartwychwstał. Pokazał, że miłość jest silniejsza niż śmierć, niż moje słabości. Tamte dni nauczyły mnie, kim naprawdę jestem – nie skałą, jak mnie nazwał, ale człowiekiem, który potrzebuje Jego łaski. I za to jestem wdzięczny.

D: Dziękuję, Piotrze, za tę rozmowę. To poruszające świadectwo.

Św. P: To nie moja historia. To Jego. Ja tylko próbuję ją nieść dalej.

(tekst powstał przy użyciu AI)