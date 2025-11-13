Bydgoska uczelnia w żałobie. Nie żyje ceniony wykładowca. "Odszedł zdecydowanie za wcześnie"

Z ogromnym smutkiem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci dr Michała Janowskiego, który od ponad dwóch dekad był związany z Wydziałem Językoznawstwa. Jak przekazała uczelnia, dr Janowski zmarł 11 listopada 2025 roku, w wieku zaledwie 50 lat.

„Z naszą uczelnią był związany od 2001 roku. Od czerwca 2004 roku był ustanowionym tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Prowadził własną działalność, wielokrotnie wykonując dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego specjalistyczne tłumaczenia. Zapamiętamy Go jako rzetelnego i życzliwego współpracownika, oddanego swojej pracy i studentom. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Cześć Jego pamięci!” – czytamy we wpisie UKW.

Dr Michał Janowski ukończył filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2007 roku obronił doktorat z językoznawstwa. Był cenionym dydaktykiem, znanym ze swojego profesjonalizmu, pasji do języków i otwartości wobec studentów.

Pod postem uczelni pojawiły się dziesiątki komentarzy, w których studenci i współpracownicy żegnają swojego wykładowcę.

„Jeden z najbardziej życzliwych i uśmiechniętych wykładowców, będziemy go zawsze pamiętać… niech spoczywa w pokoju” – napisała jedna z absolwentek.

„Druzgocąca wiadomość, świetny wykładowca, niezapomniany promotor, człowiek o wielu pasjach i wielkim talencie językowym” – dodaje inna osoba.

„Pan Michał był wybitnym tłumaczem i językoznawcą, na wykładach zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia i przede wszystkim był bardzo pogodną i sympatyczną osobą. Odszedł zdecydowanie za wcześnie” – czytamy w kolejnym wpisie.

Śmierć dr Michała Janowskiego to ogromna strata dla bydgoskiego środowiska akademickiego. Studenci i współpracownicy podkreślają, że był nie tylko nauczycielem, ale też mentorem i przyjacielem – człowiekiem, który zawsze służył pomocą i dobrym słowem.