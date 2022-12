Nie żyje prof. Maksymilian Grzegorz. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy

Nie żyje prof. Maksymilian Grzegorz. Przez wiele lat był dziekan Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy

Jak przekazało UKW, zmarł 13 grudnia 2022 roku. "Odszedł jeden z twórców Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych w 1990 roku, wybitny historyk, oddany społeczności studenckiej nauczyciel akademicki, związany kolejno z: Pracownią Toruńską Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Państwowym w Toruniu, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, późniejszą Akademią Bydgoską oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego" - czytamy w komunikacie na stronie uczelni.

Prof. Maksymilian Grzegorz urodził się 7 marca 1935 r. w Świeciu. Już w liceum zrodziły się jego zainteresowania historią, w dużej mierze dzięki inspiracji nauczyciela dra Stanisława Myśliborskiego-Wołowskiego. Po ukończeniu tej szkoły w 1953 r., został skierowany do pracy w Mogilnie w charakterze nauczyciela. Po odbyciu rocznej, zasadniczej służby wojskowej w latach 1955-1956 podjął w 1957 r. studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Na tej uczelni doktoryzował się i uzyskał habilitację w 1984 r., tu również podjął pracę.

Przejście Profesora do pracy w Bydgoszczy wiązało się z utworzeniem kierunku studiów historycznych. Już w roku następnym został kierownikiem Katedry Historii, a jednocześnie został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W sposób istotny przyczynił się do przekształcenia Katedry w Instytut Historyczny, którego dyrektorem pozostał do 1996 r. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historycznego. To w tym okresie (w 1999 r.) uzyskano prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii. W 2004 r. otrzymał tytuł profesora.

Był promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu doctoris causa UKW prof. Jerzemu Wyrozumskiemu. Wypromował 9 doktorów. Profesor Maksymilian Grzegorz przechodzi do Historii przede wszystkim jako wybitny badacz osadnictwa, ustroju terytorialnego i społeczno-gospodarczego ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego w okresie średniowiecza.

Prof. Maksymilian Grzegorz odszedł w Toruniu, w wieku 87 lat.

