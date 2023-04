Niebezpieczne znalezisko w lesie pod Tucholą! Przedmiot spędził pod ziemią wiele lat

Otworzył paczkę z nerkowcami z Biedronki i złapał się za głowę. Jak to się tam znalazło?!

Do dyżurnego tucholskiej policji wpłynęło zgłoszenie o odnalezieniu, podczas prac ziemnych, niewybuchu na terenie gminy Śliwice.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wstępnie potwierdzili, że może to być pocisk moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce przed dostępem innych osób. Niewybuch został przekazany patrolowi saperskiemu, który przybył z Chełmna. Saperzy potwierdzili wstępne ustalenia policjantów. Był to pocisk moździerzowy kal. 82 mm - wyjaśnia rzecznik KPP w Tucholi.

Znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy. Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne powiadamianie służb w przypadku odnalezienia podobnych militariów.

