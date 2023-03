Nielegalna uprawa konopi indyjskich na Jachcicach! Policja zatrzymała 33-latka

Grudziądz: Wywiózł psa daleko od domu i zostawił na pewną śmierć! Wcześniej przygarnął go ze schroniska

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, coraz częściej likwidują nielegalne plantacje i przejmują znaczne ilości narkotyków. Tym razem było podobnie. Ich praca pozwoliła na zatrzymanie mieszkańca bydgoskich Jachcic.

- We wtorek (14.03.2023 r.) policjanci weszli do domu 33-latka, gdzie na stole w kuchni zabezpieczyli worek z suszem marihuany. Oprócz tego na parterze budynku policjanci odkryli namiot wyposażony w oświetlenie, wentylację, a także nawozy do uprawy roślin, w tym przypadku konopi indyjskich - wyjaśnia mł.insp. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy.

Ponadto w namiocie znajdowały się specjalne siatki, na których suszyła się marihuana. W mieszkaniu były także plastikowe doniczki i świeżo ścięte łodygi konopi.

W trakcie przeszukania zabezpieczono susz marihuany oraz sprzęt służący do uprawy. Policjanci przeprowadzili badanie narkotesterem, który jednoznacznie wskazał, że zabezpieczony susz to marihuana.

Do policyjnego laboratorium trafiło 5 kg marihuany o czarnorynkowej wartości około 250 tysięcy złotych. Jak wynika z szacunku kryminalnych z zabezpieczonej marihuany można było wprowadzić do obrotu około 5 tysięcy „działek” narkotyków.

Zatrzymany 33-latek trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty nielegalnej uprawy, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz kradzieży prądu, bo jak ustalono podłączył dodatkowy przewód, którym zasilał instalację służącą do uprawy marihuany, z pominięciem licznika prądu w mieszkaniu. Sąd nie miał wątpliwości i na wniosek policjantów i prokuratora aresztował bydgoszczanina na 3 miesiące.

