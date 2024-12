Archeolodzy przecierali oczy ze zdumienia. "Najstarsze ślady przeszłości osadnictwa ludzkiego"

W październiku 2024 roku na terenie osady leśnej Grzybek (gm. Osie), nad brzegiem Zalewu Żurskiego, członkowie zespołu badawczego Wdeckiego Parku Krajobrazowego natrafili na samotną mogiłę niemieckiego żołnierza, poległego w lutym 1945 roku w trakcie walk o wyzwolenie Osia spod niemieckiej okupacji. W porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Świeciu oraz Prokuraturą Rejonową w Świeciu podjęto prace ekshumacyjne.

Zobacz: Skarby z kartofliska. Kilka dni temu kopali tu ziemniaki, a teraz odkryto cmentarzysko sprzed 2000 lat

W trakcie prac ekshumacyjnych miejsce to odsłoniło dodatkowo kolejne tajemnice związane z przeszłością Borów Tucholskich. W obrębie mogiły odkryto fragmenty neolitycznych naczyń ceramicznych sprzed 5 tys. lat oraz narzędzia krzemienne cofające przeszłość tego miejsca jeszcze dalej na skali czasu aż do 9 tys. lat wstecz, kiedy na obszar dzisiejszych Borów Tucholskich przybywali pierwsi ludzie. Są to najstarsze ślady przeszłości osadnictwa ludzkiego, które do tej pory zostały odkryte w trakcie prac prowadzonych przez Wdecki Park Krajobrazowy.

Niebywała kolekcja monet. Jedna pochodzi z przełomu przełom X oraz XI wieku

Dodatkowo, w pobliżu mogiły, na samym brzegu Zalewu, odkryty został zbiór 27 monet, które stanowiły prawdopodobnie kolekcję jednego z niemieckich żołnierzy, walczących w tym miejscu w lutym 1945 roku. W okolicy, gdzie znaleziono monety przebiegał szlak bojowy 73. Dywizji Werhmachtu, której żołnierze stacjonowali w tym miejscu. Wśród monet znaleziono m.in. egzemplarze pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego, carskiej Rosji, Francji czasów Napoleona III czy też polskie złotówki z II RP. Jednak najciekawszą monetą w tym zbiorze jest follis bizantyjskiego cesarza Bazylego II Bułgarobójcy, datowany na przełom X oraz XI wieku.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Niezwykłe znalezisko w lesie na grzybach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.