Nietypowe spotkanie w Puszczy Bydgoskiej! Leśniczy przecierał oczy ze zdumienia. "Niezwykle rzadkie"

- W lasach pojawił się biały zwierz, ni to koza, ni to sarna. Podczas wykonywania obowiązków służbowych, leśniczemu Przemkowi udało się uwiecznić w kadrze niezwykle rzadkiego osobnika z albinizmem. To łańka daniela, która przywędrowała do naszych lasów podczas trwającego obecnie okresu godowego danieli, zwanego bekowiskiem - przekazało soleckie nadleśnictwo.