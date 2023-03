Zaginiona 17-latka nie chciała wrócić do domu?! Schowała się w łazience u koleżanki

Wyzwiska i obelgi w Bydgoszczy. „Leżałbyś na chodniku i nikt by nie podszedł”

Nocny pożar sklepu medycznego w Bydgoszczy. Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej

Informacja o zdarzeniu dotarła do Miejskiego Stanowiska Kierowania o godzinie 3:20. - Do akcji skierowano trzy zastępy z JRG 1. Jako pierwszy na miejscu pojawił się patrol policji. Dyspozytor stanowiska kierowania niezwłocznie skierował dodatkowe dwa zastępy z JRG 3. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty powietrzne przystąpili do gaszenia pożaru od frontu obiektu - wyjaśnia "Bydgoszcz 998".

Zobacz: Bydgoszcz. 66-latek zemdlał i nie dawał oznak życia. Błyskawiczna reakcja policji ocaliła jego życie

Jak udało się ustalić, kolejna grupa strażaków próbowała dostać się do budynku od strony zaplecza. W ciągu kilku minut szalejące płomienie zostały opanowane. W dalszych działaniach skupiono się na sprawdzeniu całego obiektu przy pomocy kamery termowizyjnej oraz dokładnym przelaniu wodą pogorzeliska.

Na szczęście w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Działania trwały około dwie godziny. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające pojawienie się ognia w sklepie medycznym.

Łącznie na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

Sonda Musiałaś/eś się kiedykowiek ewakuować z powodu pożaru? Tak Nie