Odwaga bez granic! Martyna i Jakub z Sępólna Krajeńskiego ocalili życie tonącego mężczyzny

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 3 marca 2025 roku, tuż przed godziną 19:00. Martyna i Jakub, wracając z treningu sportowego, przechodzili promenadą przy Jeziorze Sępoleńskim, gdy zauważyli walczącego o życie mężczyznę. Bez chwili wahania podjęli działania – Martyna natychmiast wezwała służby ratunkowe, a Jakub rzucił się do wody, by wyciągnąć tonącego na brzeg. Niedługo później na miejscu pojawiły się służby, które przejęły opiekę nad 61-letnim mieszkańcem Sępólna. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

Heroiczna postawa młodych ludzi została doceniona przez lokalne władze. 17 marca 2025 roku w gabinecie Starosty Sępoleńskiego Jarosława Tadycha odbyła się uroczystość, podczas której Martynie i Jakubowi podziękowano za ich obywatelską odwagę i zaangażowanie. Ich odwaga i bezinteresowność są wzorem do naśladowania i dowodem na to, że bohaterska postawa może uratować ludzkie życie.

