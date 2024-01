To był wyjątkowy pokaz zabytkowych aut! O godzinie 11:00 z parkingu Pesy samochody przejechały ulicami Bydgoszczy budząc zainteresowanie mieszkańców i skierowały się do Nakła, Łochowic, a następnie do Nakła, Białych Błot, by po południu wrócić do Bydgoszczy. Podczas wcześniejszych akcji, uczestnikom Retro Karawany udało się zebrać już ponad 50 000 zł.

Zobaczcie naszą relację!