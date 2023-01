Kierowca wypadł z drogi i uderzył w budynek na Osowej Górze. Trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

5 stycznia 2023 roku pani Genowefa Leszczyńska obchodziła swoje 99. urodziny. Obecnie jest najstarszą mieszkanką gminy Warlubie. Taki jubileusz, to okazja niecodzienna i niezwykle podniosła. To piękny wiek, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia. Podczas tej drogi zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, a także przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości.

Jak czytam na stronie UG Warlubie, z okazji tak zacnego jubileuszu z wiązanką serdecznych życzeń, bukietem pięknych kwiatów oraz listem gratulacyjnym odwiedził panią Genowefę Eugeniusz Kłopotek, wójt gminy wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Lucyną Kasperek.

Do życzeń dołącz się także cała redakcja "Super Express Bydgoszcz"!

i Autor: UG Warlubie Piękny jubileusz pani Genowefy! Seniorkę odwiedził sam Eugeniusz Kłopotek

