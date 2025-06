Byliśmy na miejscu!

Pierwszy McDonald’s w bydgoskim Fordonie już otwarty! Mieszkańcy czekali na ten moment latami

To historyczny moment dla mieszkańców Fordonu – we wtorek, 10 czerwca, o godzinie 12:00 otwarto pierwszy McDonald’s na terenie największego osiedla Bydgoszczy. Nowy lokal przy ul. Fordońskiej 345 to już dziewiąta restauracja tej sieci w mieście, ale dopiero pierwsza w tej części Bydgoszczy, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat.