Pijany i bez prawa jazdy wsiadł za kółko! Rozbił się na drzewie pod Kamieniem Krajeńskim [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w niedzielę (30 lipca) około godziny 18:30 przed miejscowością Dąbrówka (gmina Kamień Krajeński).

- Ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący pojazdem marki Hyundai 30-letni mieszkaniec Rumii (powiat wejherowski) jadać od strony Sławęcina, na łuku drogi uderzył w przydrożne drzewo. Na skutek zdarzenia kierowca z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Badanie stanu trzeźwości 30-lataka wykazało, że miał on w organizmie 1,6 promila alkoholu - wyjaśnia rzecznik policji w Sępólnie Krajeńskim.

Dodatkowo mundurowi ustalili, że miał on jeszcze jeden powód, aby nie wsiadać za kierownicę auta. Okazało się bowiem, że nie posiadał on również uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za jazdę po pijaku może mu teraz grozić do 2 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć