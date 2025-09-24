"Polska Atlantyda" na Kujawach. Wieś zniknęła z powierzchni ziemi w czasach PRL-u

Na mapie Polski istnieją miejsca, które kryją w sobie niezwykłe historie – jednym z nich jest Olszewo. Ta nieistniejąca już wieś, położona w dolinie Brdy, zniknęła z powierzchni ziemi w latach 60. XX wieku, gdy rozpoczęto budowę Zalewu Koronowskiego. Dziś pod taflą wody wciąż spoczywają fundamenty domów, resztki dróg i ślady życia, jakie toczyło się tu przez stulecia.

  • Olszewo, wieś w dolinie Brdy, zniknęła z map Polski w latach 60. XX wieku.
  • Decyzja o budowie Zalewu Koronowskiego doprowadziła do wysiedleń i zatopienia miejscowości.
  • Co dziś kryje się pod powierzchnią wody i dlaczego historia Olszewo wciąż fascynuje?

Pod wodami Zalewu Koronowskiego spoczywa cała wieś

Olszewo znajdowało się na północ od Bydgoszczy, w miejscu, gdzie obecnie rozciąga się Zalew Koronowski – jeden z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce. Przez setki lat mieszkańcy żyli tu z rolnictwa, hodowli zwierząt i pracy w okolicznych lasach.

Wszystko zmieniło się w drugiej połowie lat 50., gdy zapadła decyzja o budowie elektrowni wodnej i zapory w Pieczyskach. Miały one spiętrzyć wody Brdy i utworzyć ogromny zbiornik retencyjny. Niestety Olszewo znalazło się na terenie planowanego zalewu.

Wysiedlenia i zalanie wsi

Jak czytamy na portalu pomorska.pl, proces wysiedleń rozpoczął się pod koniec lat 50. XX wieku. Dla wielu mieszkańców była to dramatyczna decyzja – część do końca wierzyła, że uda się uratować wieś. Domy stopniowo rozbierano, jednak nie wszystkie budynki zniknęły przed zalaniem. Jesienią 1960 roku spiętrzono wody Brdy i zbiornik zaczął się napełniać. W ciągu kilku dni tam, gdzie jeszcze niedawno stały domy i biegły polne drogi, pojawiła się woda.

Mimo że od tamtych wydarzeń minęło już ponad 60 lat, historia Olszewa wciąż przyciąga uwagę miłośników historii i nurków. Pod wodą wciąż znajdują się fundamenty dawnych domów, piwnice, a przy niskim stanie wody można dostrzec stare drogi.

Zalew Koronowski dziś – miejsce wypoczynku i refleksji

Obecnie Zalew Koronowski jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych mieszkańców regionu. Przyciąga żeglarzy, wędkarzy, kajakarzy i turystów, którzy cieszą się jego malowniczymi zatokami i czystą wodą. Niewielu z nich wie, że pływając po tym jeziorze, unoszą się nad dawną wsią, której nie ma już na mapie.

