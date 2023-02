Ponad kilogram narkotyków w piwnicy i aucie! Policja zatrzymała 40-latka z Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

Bydgoszcz: Ponad kilogram narkotyków w piwnicy i aucie

Wszystko zaczęło się od ustaleń bydgoskich policjantów zwalczających przestępczość narkotykową, którzy podejrzewali mieszkańca Szwederowa o posiadanie zabronionych substancji. By to sprawdzić pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Funkcjonariusze zastali go wsiadającego do auta zaparkowanego w pobliżu budynku, w którym mieszka.

- Po przedstawieniu się i podaniu powodu wizyty policjanci przeszukali samochód. W jednym ze schowków ujawnili woreczki strunowe z żółtą substancją. To był dopiero początek. Następnie poszli do użytkowanej przez niego piwnicy. Jej przeszukanie doprowadziło do zabezpieczenia ponad kilograma różnego rodzaju środków zabronionych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii: 3-CMC (533 g), marihuany (438 g), amfetaminy (225 g), kokainy (35 g) i MDMA (2 g) o czarnorynkowej wartości około 80 tysięcy złotych - wyjaśnia rzecznik KWP w Bydgoszczy.

40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone substancje do laboratorium kryminalistycznego.

Finalnie bydgoszczanin usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i trafił przed oblicze prokuratora. Ten po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego. Sędzia przychylił się do wniosku i aresztował mieszkańca bydgoskiego Szwederowa na trzy miesiące.

Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Sonda Jak w skali od 1 do 5 oceniasz pracę bydgoskiej policji? 5 - Bardzo dobrze 4 - Dobrze 3 - Średnio 2 - Źle 1 - Bardzo źle