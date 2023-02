Potężna wichura przejdzie przez Bydgoszcz i region! IMGW wydaje pomarańczowy alert

Co się stało z mężczyzną?

Ostrzeżenie IMGW dla Bydgoszczy! Powieje bardzo silny wiatr! [17.02.2023]

Ostrzeżenie IMGW dla Bydgoszczy i okolic obowiązuje od piątku (17.02.2023) od godziny 20:00. Synoptycy Instytutu ogłosili pomarańczowy alert dla całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zagrożenie potwierdza Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. Stopień zagrożenia: 2 - czytamy w komunikacie.

17.02.2023 6:45 #IMGWliveZostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem. Największe porywy są prognozowane nad morzem (do 125 km/h), ale niebezpiecznie będzie w całym kraju.https://t.co/X0qPEdwOPO#IMGWmeteo #wiatr pic.twitter.com/GbtkyV9nYC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 17, 2023