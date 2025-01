Potężna wichura w Bydgoszczy i regionie! IMGW ostrzega mieszkańców

Rząd przymierza się do podniesienia wieku emerytalnego?! Jasnowidz Jackowski ujawnia tajny plan

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dotyczące bardzo silnego wiatru, który nawiedza Bydgoszcz i okolice. Ostrzeżenie obowiązuje 3 stycznia, od godziny 13:00 do 22:00. Mieszkańcy regionu powinni przygotować się na trudne warunki atmosferyczne.

Według prognoz, wiatr osiągnie średnią prędkość do 40 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Główne kierunki, z których będzie wiało, to zachód i południowy zachód. Takie warunki mogą być niebezpieczne, szczególnie dla osób przebywających na otwartej przestrzeni, a także dla kierowców poruszających się po drogach regionu.

Jak się przygotować?

Silny wiatr może powodować uszkodzenia drzew, linii energetycznych oraz lekkich konstrukcji, takich jak reklamy czy ogrodzenia. IMGW apeluje o:

Unikanie parkowania samochodów pod drzewami.

Zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach i posesjach.

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów, zwłaszcza tych o większej powierzchni bocznej, takich jak ciężarówki czy przyczepy.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1 i 2Jutro (03.01) prognozowany jest silny wiatr, w porywach do 75 km/h, na Wybrzeżu w porywach do 95 km/h.➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/kNK3l3w7ks— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 2, 2025

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie wydane przez IMGW to ostrzeżenie 1. stopnia, co oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą powodować szkody materialne, a także zagrożenie dla zdrowia i życia. Mieszkańcy są proszeni o śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i zachowanie czujności.

Pamiętajmy, aby w czasie silnego wiatru unikać przebywania w pobliżu wysokich drzew i sprawdzać stan zabezpieczeń naszych mienia. W przypadku zauważenia zagrożenia, niezwłocznie należy powiadomić odpowiednie służby ratunkowe.

