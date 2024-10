Potrawy i wypieki pani Gertrudy wspominają do dziś! Seniorka skończyła właśnie 100 lat

wracamy do tematu!

Pani Gertruda urodziła 21 września 1924 roku. Kobieta przez wiele lat była aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Dębinach (powiat sępoleński). Przez ponad 70 lat angażowała się w życie lokalnej społeczności. Znana jest z talentu kulinarnego – gotowała na weselach i komuniach, a jej torty i wypieki, zwłaszcza placek z wiśniami i jabłecznik, cieszyły się dużą popularnością.

Urodziła się w Dębinach (powiat sępoleński, gmina Sośno), miała trzech braci. Jest córką Wojciecha i Marianny. Jej matka pracowała jako krawcowa i uczyła szycia, ojciec prowadził gospodarstwo.

Podczas II wojny światowej jej braci wcielono do niemieckiego wojska, a ją zesłano na roboty przymusowe do Gdańska. Wspominała ten okres jako trudny, ale nie najgorszy. Po roku wróciła do rodzinnych Dębin, gdzie pomagała rodzicom w gospodarstwie. Wkrótce poznała swojego przyszłego męża, Franciszka, który w czasie wojny również pracował przymusowo.

Wychowali pięcioro dzieci. Jest szczęśliwą babcią siedemnaściorga wnucząt, dwadzieściorga ośmiorga prawnucząt i czworga praprawnucząt. Oprócz prowadzenia domu i wychowywania dzieci zajmowała się gospodarstwem rolnym. Lubi oglądać programy telewizyjne i czytać – do dziś świetnie radzi sobie bez okularów.

