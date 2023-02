Pożar i potężny wybuch w stolani w Osiu! Ciało 61-letniego pracownika wyleciało na zewnątrz

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło 28 stycznia późnym popołudniem w zakładzie OKK Otlewski w Osiu, produkującym meble. W zakładowej kotłowni doszło do wybuchu i pożaru. Eksplozja była tak silna, że wyrzuciła na zewnątrz 61-letniego pracownika i wpadł do kontenera z odpadami do spalenia. Mężczyzna nie przeżył... Zniszczeniu uległa część budynku kotłowni i pomieszczenia magazynowego, gdzie składowano trociny.

Jak ujawnia "Extra Świecie", ze wstępnych ustaleń podanych przez strażaków tuż po tragedii wynikało, że prawdopodobnie doszło do wybuchu pyłu w pomieszczeniu.

Kilka dni po wypadku te podejrzenia potwierdził Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w swoim styczniowym raporcie. Inspektorat został powiadomiony o nim przez policję.

- Podczas ręcznego zasypywania trocin do zbiorników przykotłowych, doszło do eksplozji pyłu drzewnego. W wyniku doznanych urazów mężczyzna poniósł śmierć na miejscu zdarzenia - czytamy. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świeciu.

