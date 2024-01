Pożar w Bydgoszczy! Doszczętnie spłonęła Fabryka Lloyda

Zasłabł w aucie, którego nie dało się otworzyć! Wzorowe zachowanie innych kierowców. Ręce same składają się do oklasków

WOŚP 2024: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy długą listę wydarzeń [PROGRAM]

Pożar wybuchł w piątek (26 stycznia) nocą. - Zgłoszenie otrzymaliśmy dokładnie o godz. 3.07. W płomieniach stanął budynek Fabryki Lloyda. Na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. W chwili obecnej trwa dogaszanie budynku. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń - mówi ogniomistrz Jarosław Deręgowski z bydgoskiej straży pożarnej.

Budynek Fabryki Lloyda spłonął doszczętnie.

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy na odbudowę Fabryki. - Spłonął zabytkowy obiekt, który od 4 lat po wieloletniej rewitalizacji cieszył bydgoszczan koncertami, eveantami, wydarzeniami kulturalnymi. Miejsce to pokochaliście. Tu czuło się niesamowicie dobrą energię. Jako przyjaciółka Łukasza i Asi, właścicieli obiektu, którzy włożyli w to całe swoje serce, setki tysięcy złotych zakładam zbiórkę, by pomóc im w odbudowie tego niesamowitego miejsca - czytamy na stronie zbiórki.

Wszystkie osoby, które chcą wpłacić datek mogą tego dokonać TUTAJ.